La Juventus ha provato già la scorsa estate a portare Mauro Icardi a Torino, prima che il ciclone chiamato Cristiano Ronaldo cambiasse i connotati del mercato bianconero. Ma il centravanti argentino non è mai sparito dai radar di Paratici, con lo spogliatoio dei campioni d’Italia che approverebbe un eventuale arrivo di Icardi. Uno dei primi sponsor di Maurito alla Juve è infatti capitan Giorgio Chiellini, che lo stima da tempo e lo reputa uno degli attaccanti più ostici affrontati in Serie A. Non solo, anche Maurizio Sarri l'avrebbe voluto al Napoli nel post Higuain. Insomma, gli estimatori non mancano, a partire dal direttore sportivo bianconero. La volontà di Mauro però resta uguale: vuole restare all'Inter, la squadra che proprio lo sta mandando via.