Tra campo e mercato, la Juventus è protagonista di questo rovente finale d'agosto. Tuttosport pone una domanda a Mauro Icardi: "Quale scegli?" tra la maglia numero 7 dell'Inter e la numero 9 della Juventus. Il Corriere dello Sport si concentra sull'inizio del campionato, oggi alle 18 con la sfida tra Parma e Juventus: "Febbre a 90", per i bianconeri di Maurizio Sarri e non soltanto. Dalla Spagna, intanto, As descrive le condizioni di Neymar per la sua nuova squadra: 35 milioni di euro a stagione per almeno cinque anni di contratto. El Mundo Deportivo sottolinea, in tal senso, la pressione del brasiliano al Barcellona per favorire il suo ritorno in blaugrana. Marca, invece, si concentra sull'emozionante addio al calcio di Fernando Torres.



Le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.