Toh, chi si rivede. O meglio: chi si è sempre visto. La Juve tiene d'occhio Icardi, ancora e ancora a lungo. A raccontare questa cotta di lunga data ci ha pensato Sky Sport, che ha rivelato come la Juventus non abbia smesso di provare interesse per l'ex capitano dell'Inter, ormi fuori dai radar e dai pensieri di Antonio Conte. Che ha l'obiettivo di vincere, sì: ma che vuole farlo senza il suo numero 9.



LA SITUAZIONE - Per Sky, offerte ufficiali per il calciatore non sono mai arrivate. E questa situazione di stallo, con Lukaku ben più vicino di quanto appaia, inguaia i piani nerazzurri. Anche per questo, la Juve - che resta la squadra più vicina all'argentino per una serie di affinità - continua a sperarci. All'orizzonte, c'è davvero solo il bianconero.