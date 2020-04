1









Icardi-PSG, la storia d'amore può essere già finita. E non è durata molto. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l''attaccante argentino ha già deciso di non voler restare a Parigi la prossima stagione. Tuchel non lo ha fatto giocare con regolarità nella seconda parte del 2019/20, fino a quando si è giocato e il sudamericano avrebbe già deciso di tornare all'Inter, creando un problema non da poco al club nerazzurro che gustava già i 70 milioni che il PSG avrebbe dovuto pagare per il riscatto di Maurio.



JUVE - Ma c'è di più. Anche il PSG sarebbe stato in difficoltà, in questo momento storico, a mettere sul piatto la cifra accordata con l'Inter la scorsa estate e Icardi vorrebbe tornare in Italia dove però c'è solo una squadra che può prenderlo davvero, la Juventus. Uno scambio argentino tra Maurito e Dybala è ormai fuori discussione. La Joya va verso il rinnovo con i bianconeri e lo scambio di cui si è parlato a lungo un anno fa non è più replicabile. Al momento c'è grande freddezza tra le parti ma quando inizierà il mercato sia Inter che Juve potrebbero provare a riallacciare i contatti per un altro scambio e per portare finalmente Maurito sotto la Mole.