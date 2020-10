A due giorni dal derby di Milano, Mauro Icardi ha voluto commemorare un dolce ricordo della sua esperienza all’Inter. Ai tempi era il capitano dei nerazzurri e mostrava la maglietta alla curva per celebrare la tripletta decisiva in uno dei tanti Inter-Milan giocati. Un ricordo risalente a tre anni fa, che adesso sa di amaro, visto e considerando come si è lasciato il club nerazzurro. E così, l’attaccante del Paris Saint-Germain ha voluto riportare alla mente di tutto la sua prodezza, postando una storia su Instagram: "Siamo stati questo, che non si racconta e non si ammette. Ma non si dimentica mai".