L’ultima puntata del triangolo Paris Saint-Germain-Icardi-Inter si era conclusa con la richiesta dei parigini di uno sconto per il riscatto, inizialmente fissato a 70 milioni di euro, e ora abbassato a 60 milioni (50 più 10 di bonus). La prossima puntata può essere il finale di stagione. Stando a quanto riporta Espn, i nerazzurri avrebbero deciso di accettare le nuove richieste del Psg. Le società si stanno aggiornando e trattano, nel frattempo la moglie-agente dell’ex Inter, Wanda Nara, avrebbe anche trovato l’accordo economico con i club francese: per Icardi pronto un contratto da 10 milioni di euro l’anno. Ottime notizie per la Juventus dunque, che si siederebbe direttamente al tavolo con il Psg per trattare l’argentino.