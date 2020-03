Vicino alla Juventus lo scorso anno, Mauro Icardi potrebbe essere di nuovo accostato ai colori bianconeri, malgrado sia passato al Paris Saint-Germain alla fine del mercato estivo 2019. Un passaggio in prestito, con un diritto di riscatto fissato a 70 milioni. O forse no? Infatti, come riporta Tuttosport e come trapela dalla stampa francese, il vero prezzo di Mauro Icardi sarebbe 85 milioni di euro, ben 15 in più di quanto si pensi da settembre ma solo ad una condizione: che il giocatore venga rivenduto dopo l'acquisto. Così, con il futuro ancora tutto da scrivere, ecco che lo stesso Icardi si guarda intorno, sospeso a metà tra un posto da titolare non ancora certo e la possibilità, prevista sempre nell'accordo, di mettere un vero per cambiare destinazione. Una possibilità, appunto, che resta viva, fintanto che l'interesse della Juventus per il centravanti non si sarà consumato del tutto.