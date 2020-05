Mauro Icardi è stato riscattato dal Paris Saint-Germain. I parigini hanno affondato il colpo nell'ultima data disponibile per acquistare a titolo definitivo dall'Inter il centravanti argentino. Ecco quindi, che è arrivato il momento delle verità, dopo mesi di voci e chiacchiere che, ormai, fanno parte del passato. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Icardi aveva già l'accordo con il Psg, stipulato a settembre quando è cominciato il periodo di prestito: contratto fino al 2024, con l'ingaggio a salire che arriva fino a 10 milioni di euro. Per la Juventus, al momento, la trattativa per Icardi sembra complicata da riaprire, anche con il Psg.