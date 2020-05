1









Sono ore decisive per il passaggio definitivo di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il sì non sarebbe in discussione e arriverà entro domenica (fine maggio, ovvero il termine dell’opzione di acquisto), manca solo da limare gli ultimi dettagli per arrivare alla cifra di 60 milioni, bonus compresi, da versare nelle casse dell’Inter. Una volta ufficializzato il trasferimento, la Juve si metterà in moto. Ha aspettato molto per questo momento, come un’aquila che mira dall’alto la sua preda e aspetta l’istante giusto per piombarci addosso. Così farà Paratici, che ha messo Icardi tra le prime scelte per rinforzare l’attacco bianconero, magari impostando uno scambio con i parigini. Pjanic, Douglas Costa, De Sciglio, Alex Sandro, sono tanti i nomi che piacciono al ds Leonardo.