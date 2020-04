Icardi resta al Psg. A dichiararlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come Leonardo, direttore generale dei parigini, abbia ormai preso la decisione: pagherà i 70 milioni di euro previsti negli accordi con l'Inter. E lo farà probabilmente poco prima della naturale scadenza della clausola, ossia tra due mesi. I segnali che arrivano dalla Francia sembrano infatti netti: la decisione pare però sia stata presa senza il placet di Tuchel, l'unico non ancora convinto del valore del calciatore. Più volte, durante la stagione, il tecnico tedesco l'ha escluso dall'undici iniziale, preferendogli l'ormai partente Cavani. Intanto, Maurito è a 20 gol in 31 apparizioni.