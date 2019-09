Secondo quanto riportato da L'Equipe, la situazione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain non sembra delle più idilliache, malgrado non sia passato nemmeno un mese dal suo arrivo in Francia. ​Osteggiato dagli altri calciatori argentini della rosa, Paredes e Di Maria, che da buoni amici di Messi non vedono di buon occhio l'uomo protagonista della ormai famosa liaison con Maxi Lopez, e poco gradito anche al gruppo storico dei senatori, più vicini alla causa di Edinson Cavani. A discolpa di Icardi, comunque, resta il fatto che lo spogliatoio del Psg vive di correnti e fazioni che si frappongono, in uno scenario che, al momento, non sembra concedere grandi spazi di inserimento. Resta vivo, in chiave mercato, quanto detto da Wanda Nara a Tiki Taka: "​Il Napoli ha conservato i soldi che avrebbe dovuto spendere per Icardi, sono ancora lì in cassa, magari ci sarà qualche sorpresa a gennaio”.