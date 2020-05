Il Paris Saint-Germain è pronto a sciogliere le riserve sul futuro di Mauro Icardi. L’attaccante argentino è stato prelevato dall’Inter in prestito all’inizio di settembre, concordando un diritto di riscatto pari a 70 milioni di euro, sul quale sono sorti più di un dubbio nel corso degli ultimi mesi. In ogni caso, la volontà del club parigini sta finalmente delineando: come riporta la stampa francese, il ds Leonardo sarebbe sempre più convinto di esercitare l’opzione di acquisto, per poi reinserire Icardi sul mercato. In pole c’è la Juventus, che avrebbe più di un argomento (Pjanic, Douglas Costa, Alex Sandro, De Sciglio) da offrire al Psg per un eventuale scambio.