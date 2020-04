Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere. Negli ultimi mesi pre-coronavirus, l’attaccante argentino aveva perso credibilità agli occhi di Tuchel, finendo per essere scavalcato da Cavani nelle gerarchie. Feeling con Parigi e Paris Saint-Germain deteriorato, Icardi e Wanda Nara vorrebbero tornare all’Inter, proprietaria del cartellino, per poi decidere la prossima destinazione, tra la Juventus e il sogno Real Madrid. In realtà, il futuro di Icardi è nelle mani del ds parigino Leonardo. Stando a quanto riporta l’Equipe, l’ex dirigente del Milan presto dovrà prendere un’importante decisione: riscattare o meno Icardi per la cifra di 70 milioni di euro. In caso positivo, l’ex nerazzurro sarebbe costretto a rispettare il contratto come da accordi, ma tutto è ancora incerto. Il rapporto con il PSG è logoro, ma in caso di riscatto, Leonardo è conscio di avere a disposizione una pedina importante sul mercato. Il rebus Icardi è ancora tutto da risolvere.