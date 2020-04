Il futuro di Mauro Icardi è un rebus da risolvere. Tante le motivazioni, dalla decisione che il ds del Paris Saint-Germain Leonardo deve prendere sul suo riscatto, alla volontà dell’attaccante argentino e della moglie-agente Wanda Nara di tornare in Italia. In tutto questo la Juventus resta in attesa, per capire se per il giocatore dovrà parlare con l’Inter o con il Psg. Ma da Parigi sta avanzando la voce di una schiera dello spogliatoio che vorrebbero il suo riscatto. E che voce. Stando a quanto riporta Le Parisien, Neymar e Mbappé sarebbe favorevoli alla permanenza di Icardi.