Mauro Icardi è l'obiettivo principale della Juventus per rafforzare l'attaco nella stagione 2019/20, la prima di Maurizio Sarri alla guida della Juventus. Fabio Paratici ha già avvertito il nuovo tecnico bianconero che la società farà il possibile per acquistare l'attaccante dell'Inter che Conte non vuole neanche vedere in ritiro. A proposito di Conte, Wanda Nara avrebbe chiamato il tecnico nerazzurro chiedendo di poter liberare l'attaccante gratis.



Secondo Repubblica, l'entourage dell'attaccante starebbe pensando ad un'azione legale per mobbing, nella speranza di svincolarsi a costo zero. La Juve ha già provato invano a prendere Icardi un anno fa, proponendo uno scambio con Higuain (e conguaglio in favore dell'Inter). Anche oggi i nerazzurri non accettano questo tipo di proposta e chiedono almeno 60 milioni di euro per l'argentino.