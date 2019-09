Mauro Icardi vive le prime problematiche nella propria avventura al Paris Saint-Germain. Dopo essere partito da titolare nell'esordio stagionale in Champions League contro il Real Madrid, Maurito ha accusato un piccolo problema muscolare, che lo terrà ai box per la sfida di questa sera contro il Lione in Ligue 1. Thomas Tuchel, a riguardo, ha dichiarato: "Sapevamo che era un rischio farlo partire titolare. Una cosa è giocare, un’altra è farlo dall’inizio, un’altra ancora farlo dall’inizio in Champions e contro il Real. Ricordiamoci che è stato fermo a lungo".