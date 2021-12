1









"E al 94’, assist di Xavi. L’anno di Alvaro Morata forse è cambiato al terzultimo giorno utile. Xavi, allenatore del Barcellona, lo ha contattato (su Whatsapp!) per fargli una proposta: «Alvaro, verresti a giocare al Barcellona?». Morata ha allargato lo smile: sì, andrebbe, non tanto per disamore verso la Juventus, squadra in cui è tornato con piacere, ma per le prospettive di carriera". Apre così la Gazzetta dello Sport che racconta come lo spagnolo, ormai quasi sicuro che la Juventus non lo riscatterà a fine stagione dall’Atletico Madrid, abbia scelto il Barcellona come prossima tappa della sua carriera. Un legame di 18 mesi, da concordare con la Juve, che dal canto suo per liberarlo cerca un sostituto. Ma chi? I NOMI - Tante le carte da giocarsi, tanti i nomi da sondare, tra proposte e ricerche. Le possibilità non mancano, ma serve tempismo e serve soprattutto un accordo di un certo livello. Il preferito resta sempre Mauro Icardi, ma nelle ultime ore sono usciti tanti nomi: c'è Edinson Cavani, che la Juve apprezza da anni, c'è Memphis Depay, proposto dal Barcellona, ci sono anche Martial e Pierre-Emerick Aubameyang. Ma non è abbastanza. Come scrive la Gazzetta, al momento il 9 della Juve resta Morata ma è scontato che a gennaio i sondaggi riprenderanno e in questo scenario di varie ipotesi, attenzione a Divock Origi. Non ha il profilo per entrare nella lista dei centravanti, ma ha corsa, colpi e caratteristiche interessanti: così l'attaccante del Liverpool ha fatto sì che la Juve abbia fatto i primi passi per prendere informazioni su di lui. E nella lista c’è.