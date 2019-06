Il futuro di Mauro Icardi è sempre più lontano dall'Inter, nonostante le dichiarazioni di Wanda Nara che ha sempre ribadito la volontà di restare in nerazzurro. Nel progetto della squadra di Antonio Conte non c'è spazio per l'ex capitano, una scelta che sarà comunicata di nuovo alla moglie-agente di Maurito nel prossimo faccia a faccia con Marotta.



ICARDI PER ZANIOLO - Secondo La Repubblica, l'Inter ha proposto alla Roma il cartellino di Icardi in cambio di Nicolò Zaniolo più soldi. L'attaccante argentino avrebbe però rifiutato la destinazione: per lui c'è sempre la Juventus all'orizzonte.