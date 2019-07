Mauro Icardi partirà in ritiro con l'Inter il prossimo lunedì 8 luglio. Il presidente Steven Zhang vuole evitare guai a livello economico e un'ulteriore incredibile svalutazione per l'attaccante nerazzurro, che resta comunque sul mercato in questa torrida estate di trattative. Così riporta Sky Sport, che conferma il forte interesse della Juventus, soprattutto nel caso in cui si dovesse riuscire a cedere sia Gonzalo Higuain che Mario Mandzukic sul mercato.