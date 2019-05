Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha parlato a TyC Sports: "Icardi? È stata una situazione complicata per tutti, anche per i compagni di squadra e il club. Sono stato contento del fatto che tutto si sia risolto e Mauro sia tornato con noi, la sua presenza si fa sentire".



LUKAKU - Intanto, come scrive la Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku ha incontrato l'Inter in un blitz a Milano e ha già dato l'ok di massima al trasferimento. Il Manchester United vuole 70 milioni di euro. Sul giocatore in passato anche la Juventus, interessata anche a Mauro Icardi e che perciò osserva questo intreccio con grande interesse.