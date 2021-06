Mauro Icardi vorrebbe tornare in Italia per vestire la maglia della Juventus. E' quanto scrive il Corriere della Sera, che spiega come le recenti dichiarazioni dell'argentino potrebbero essere solo di facciata: "Allegri vuole un centravanti di ruolo, un uomo d’area. Nel caso in cui dovesse partire Ronaldo, salirebbero le quotazioni di Icardi: ha dichiarato di voler restare al Psg, in realtà di fronte a un’offerta della Juve tornerebbe in Italia. Diverso il discorso se CR7 rimanesse a Torino, perché a quel punto le possibilità di investimento sarebbero decisamente inferiori: un’ipotesi estrema potrebbe essere il vecchio Dzeko, al quale la Roma darebbe volentieri il via libera a causa dell’ingaggio elevato (guadagna 7,5 milioni netti anche per la prossima stagione)".