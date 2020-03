1









Un anno fa, Giuseppe Marotta non lo avrebbe mai ammesso, ma parte del teatrino di mercato - con i vari Higuain, Dzeko e Lukaku interessati - è stato anche per non far andare Mauro Icardi alla Juventus. Segreto di Pulcinella, che si è trasformato in un trasferimento last minute in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni al Paris Saint-Germain: cifra sulla quale i nerazzurri hanno fatto affidamento, oltre a ringraziare Leonardo per aver tolto la Juventus dal futuro del centravanti argentino. Un anno dopo però, come riporta La Gazzetta dello Sport, Icardi è ancora un problema per l'Inter e la Juventus resta sullo sfondo, perché a quanto sembra, il Psg non è più così convinto di volere ancora puntare su Icardi.



Juve diretta interessata, quindi, dello spleen parigino dell'ex nerazzurro. Avvio in sordina per Icardi a Parigi, al quale ha saputo dar seguito con i gol, la specialità della casa. Eppure, i mesi di fuoco tra novembre e dicembre non hanno trovato continuità, con Icardi che si è dovuto accontentare della panchina in cinque delle ultime sette occasioni. Troppe per quello che dovrebbe essere l'insostituibile di ogni squadra, troppi perché si convinca la società ad investire 70 milioni di euro. Così, l'Inter si troverebbe strozzata - avrebbe ripagato l'investimento fatto per Lukaku - e la Juve può sorridere: con i nerazzurri spalle al muro, non solo potrebbe essere più facile arrivare al giocatore, ma anche abbassarne il prezzo. Tutto, resta ancora in evoluzione.