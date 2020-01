La Juventus studia già per il mercato estivo e punta dritto su Mauro Icardi. L'attaccante del Psg, ancora di proprietà dell'Inter, interessa sempre alla dirigenza bianconera che potrebbe provare l'assalto in estate. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, infatti, i bianconeri sarebbero pronti a trattare con i dirigenti del PSG che con ogni probabilità riscatteranno Icardi a fine stagione per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Possibile l'inserimento di pedine gradite ai parigini, come Bernardeschi o Higuain, in maniera tale da abbassare la valutazione dell'attaccante.