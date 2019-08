Mauro Icardi si muove tramite il proprio avvocato per chiedere all'Inter che gli venga concessa la possibilità di svolgere intere sedute di allenamento con il resto della squadra, nonostante sia ormai fuori dal progetto futuro del club nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, il tentativo legale dell'attaccante argentino non ha sortito alcun effetto: il club nerazzurro non è affatto turbato a riguardo. E la Juventus continua a sperare nel colpo Icardi prima del termine del mercato.