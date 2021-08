La Juventus ha acquistato l'attaccante che cercava, con Kaio Jorge che è ormai un giocatore bianconero anche se il club non l'ha ancora annunciato (ma il Santos sì). Ma Mauro Icardi, se non è più un obiettivo della Juve, è comunque un centravanti appetibile per la Serie A. E a propiziare la sua partenza dal Paris Saint-Germain, ci svela Calciomercato.com, ci pensasponda Inter (il bosniaco sarebbe il sostituto del partente Lukaku).