Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, oggi Icardi dovrebbe dire no al Napoli , all'ultima offerta di Aurelio. Fa discutere il commento di Luigi Garlando, apparso oggi sulla Rosea: "Icardi poi direbbe no a Carlo Ancelotti, un allenatore che ha sempre viziato i suoi 9". Per il giornalista, la crescita degli azzurri - anche sul mercato - è importantisisma. E poi Carletto ha sempre fatto fare tantissimi gol ai suoi centravanti, da Inzaghi a Ronaldo, passando per Ibra e Lewandowski. "Icardi, nato a Rosario, la città del Che, tatuato sulla pelle di Diego, dovrebbe intuire meglio di altri quanto varrebbe uno scudetto rivoluzionario dopo gli 8 della Juve e quanta gloria porterebbe. Ma l’avrà capito a che cosa dice no?", le sue parole.