Come raccontato ieri dal quotidiano torinese Tuttosport, l'Inter è rimasta spiazzata dalla contromossa di Edin Dzeko che ha rinnovato con la Roma. A questo punto Icardi va sempre più verso la Juventus con una pretendente in meno. In alternativa, occhio al Napoli, che spinge sia con il giocatore che con la moglie-procuratrice. Giorni di fuoco: la Juve alla prova del nove. Quella vera.