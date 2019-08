Mauro Icardi resta nel mirino della Juventus per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. I tanti esuberi al momento nella rosa bianconera, però, complicano e non poco i piano di Fabio Paratici sul mercato in entrata. Motivo per cui l'assalto al centravanti dell'Inter arriverà soltanto nel caso in cui vengano ceduti almeno due tra Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic in queste ultime settimane di mercato. Icardi è in stand-by, almeno per ora.