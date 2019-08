Carlo Ancelotti ama i campioni e nella sua lunga carriera ha imparato ad allenarli ed anche a gestirli. Non suona strano quindi che il tecnico dei partenopei abbia chiamato telefonicamente Mauro Icardi per convincerlo ad accettare la corte del Napoli. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la telefonata avrebbe di fatto smosso le acque ed un incontro tra De Laurentis e Wanda Nara sarebbe già stato messo in calendario. Visti i protagonisti in campo, la trattativa sarà tutt’altro che semplice: da fonti vicine all’attaccante si parla di una richiesta d’ingaggio di 8 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Inoltre occorrerà trovare un’intesa anche sugli annosi diritti d’immagine: Icardi ha partner importanti come Nike e Philipp Plein. In tutto questo la Juve attende. Pesa l’eccessivo immobilismo nel mercato in uscita. A poco più di dieci giorni dall’inizio della Serie A la Juve ha ancora in rosa Dybala, Higuain e Mandzukic, tre giocatori che la dirigenza bianconera ha cercato, finora inutilmente, di cedere. Senza la cessione di uno o più dei giocatori sopra citati sarà impossibile dare l’assalto ad Icardi. E’ quello che sperano fortemente sia a Milano, sponda Inter, sia a Napoli.