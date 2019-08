Dopo che è sfumato l'affare con la Roma per Edin Dzeko, che ieri ha rinnovato il proprio contratto in giallorosso fino al 30 giugno del 2022, l'Inter può comunque concludere uno scambio che veda coinvolto Mauro Icardi. Non per forza con la Juventus, restia nella cessione di Paulo Dybala ai rivali nerazzurri, ma con il Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'Inter sarebbe interessata ad Arkadiusz Milik, che sembra poter lasciare gli azzurri in questa rovente estate di mercato.