Your browser does not support iframes.

'Higuain e Icardi, la svolta'. Apre così, l'edizione odierna di Tuttosport. Che sottolinea: "Juve al lavoro per liberare posti in rosa: l'uscita del Pipita chiamato a Roma da Petrachi può favorire l'arrivo di Maurito che continua a prendere tempo e partirà per il ritiro con l'Inter".



Per il Corriere dello Sport: 'Icardi-Napoli, un posto al sole'. Gli azzurri gli avrebbero 'offerto un mega stipendio: 10 milioni l'anno'. Ancora: "L'Inter deve cederlo per arrivare a Lukaku. DeLa lo corteggia ma attende le mosse della Juve prima di tentare l'affondo". Di spalla, Buffon: 'Ritorno a casa mia'.



Nella gallery, le prime pagine dei quotidiani.