Mauro Icardi non sarà nella lista dei convocati di Antonio Conte, per la gara di domani dell'Inter contro il Lecce. Non è una novità, visto come si è evoluta l'estate del centravanti argentino. Così, con il mercato che sta per chiudere, il Napoli ha messo il suo ennesimo ultimatum per chiudere la querelle. La Juve aspetta di capire quando entrare in azione, cessioni permettendo, ma intanto De Laurentiis ha messo la deadline: come riporta Il Corriere dello Sport, il presidente partenopeo si aspetta una risposta definitiva entro martedì.