E' muro contro muro. Mauro Icardi ha rifiuta ogni destinazione che l'Inter gli propone il club e potrebbe restare in nerazzurro da separato in casa fino a fine mercato, quando potrà scegliere la nuova destinazione. E' quanto riporta Sport Mediaset, che spiega come il numero 9 argentino, messo fuori rosa e fuori progetto dalla società non è disposto a muoversi, non alle condizioni di Suning e di Marotta. Questo il piano di Icardi e della moglie-agente Wanda Nara, con Maurito che a lungo si è allenato da solo e che lo farà ancora, sui prati di Appiano.