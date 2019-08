Non ci sono margini di manovra, c'è solo una volontà che il protagonista vuole che sia assecondata. In qualsiasi modo, ma deve andare come vuole e dice lui. A raccontarlo è Sportitalia, secondo cui Mauro Icardi ha rifiutato le proposte di Napoli prima e Roma poi. Per un motivo ben preciso: c'è la Juventus nei suoi pensieri, e non è mai andata via.



LA MOSSA DI MAURO - L'attesa non l'ha dunque sfinito, semmai rinvigorito. Icardi aspetta l'ultima mossa della Juve, ben consapevole che con l'Inter si potrà andare al braccio di ferro. I nerazzurri non vogliono cedere l'attaccante ai rivali bianconeri, nonostante sia praticamente fuori rosa e un peso per il bilancio. La guerra fredda, al momento, non scalfisce le intenzioni di Maurito. Che si vede in bianco e nero, senza dover scendere a compromessi.