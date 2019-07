L'assalto a Lukaku che libera Icardi, con la Juve in testa e un'opzione per portarlo via al minimo possibile. L'Inter, in stallo nella trattativa con la Roma per Dzeko, si muove per il centravanti belga con un'offerta da 70 milioni di euro. Secondo la Gazzetta dello Sport, sullo sfondo di questo scenario è in atto una guerra fredda tra il club nerazzurro e quello bianconero, con Icardi al centro e l'asse Roma-Torino a fare da co-protagonista. È facile - scrive la rosea - intuire che un Icardi in sovrannumero in nerazzurro rischierebbe di perdere ulteriore valore, spalancando le porte ai campioni d’Italia eventualmente liberi dalla zavorra-Higuain. È un’autentica partita a scacchi. A ZERO - Come riporta La Repubblica, poi, per Icardi si apre una nuova possibilità. Dopo aver rifiutato il trasferimento in Inghilterra (Manchester United) perché vuole rimanere in Italia, l'attaccante argentino ripete di volere giocare ancora a Milano e, se non dovesse esserci posto in squadra, non esclude di promuovere azioni legali per svincolarsi dal contratto e partire a parametro zero.