Intervistato dall'emittente Paramount+,è tornato a parlare della crisi vissuta con, scaturito dal tradimento consumato con la showgirl China Suarez. "E' stato un errore - ha ammesso Icardi - ma siamo riusciti a risolverlo. L’amore che ho per Wanda è noto a tutti, mi sono sposato con lei e io sono all’antica: per me, è per sempre. Quelli trascorsi sono stati giorni tristi, ma ora non voglio più parlarne", ha chiosato Icardi: il peggio sembra dunque passato e ora l'ex Inter potrà concentrarsi nuovamente sul campo. E perché no, col mercato, con la Juventus sempre spettatrice interessata.