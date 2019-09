Mauro Icardi, ex attaccante e capitano dell'Inter ora in prestito al Paris Saint Germain, ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Canal+.



PSG - "Ero arrivato al mio settimo anno all'Inter. Sognavo di giocare la Champions League con l'Inter e il sogno si è avverato. Ma non abbiamo ottenuto risultati, anzi non abbiamo vinto nulla. Io sono rimasto, ho segnato tanti gol, ma era arrivato il momento di andare in una squadra che possa conquistare titoli. È giunto il momento di iniziare a vincere, e arrivare in una squadra piena di campioni come il Psg era quello che volevo".​



WANDA - "Di sicuro sono più giudicato per la mia vita personale che per quello che faccio sul campo. Ma è una cosa che dura ormai da sette anni, da quando vivo con Wanda Nara. So che è una persona famosa, ma questo non influisce sul mio stato d'animo. Altrimenti non avrei fatto 150 gol nell'Inter... E quando si è trattato di sceglierla come agente, non ci ho pensato due volte. Ho preso la decisione migliore per la mia famiglia e per il mio futuro".