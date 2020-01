Mauro Icardi per la Juve è stato il più classico esempio di amore-odio. Un giocatore che da avversario è stato in grado di far male più di ogni altro, in termini individuali, ma che da alleato sarebbe stato il più apprezzato, senza dubbio. Ma è passato, appunto. Sì, perché dopo la trattativa lampo che ha portato l’ex capitano dell’Inter al PSG nella formula del prestito con diritto di riscatto, il ragazzo si è ambientato piuttosto bene ed è diventato un punto di riferimento fisso per l’attacco di Tuchel. Quando gioca segna sempre, che sia in campionato o in Champions League, e questo ha messo non poco in ombra Edinson Cavani, miglior marcatore della storia del club, non propriamente uno qualunque. Proprio a partire da queste considerazioni, quindi, pare che Leonardo e i suoi collaboratori sarebbero intenzionati a fine stagione a esercitare il diritto di riscatto versando quei 70 mln nelle casse dell’Inter. Marotta sorride, ma forse a Parigi hanno fatto un affare.