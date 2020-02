Il futuro di Mauro Icardi sembra sempre più lontano da Parigi. Nelle ultime partite, l'attaccante ex Inter, sta avendo meno successo al Psg e in questo momento nonostante le sue ottime statistiche nella prima parte della stagione la riconferma sembra lontana. Un indizio? Domenica sera è stato messo in panchina da Tuchel nella vittoria per 4-3 contro il Bordeaux. L'argentino potrebbe partire a fine stagione, ma i francesi vorrebbero uno scambio con Miralem Pjanic. In questo momento trattativa impraticabile con la Juventus, perchè il gioco di Sarri ruota attorno a lui.