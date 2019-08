Your browser does not support iframes.

Il mercato entra nel vivo e la Juventus ne è protagonista assoluta, anche dopo che in Inghilterra si sono chiuse le trattative in entrata. Tuttosport disegna un clamoroso giro di campioni in prima pagina: "Icardi-Juve, Dybala-Psg e Neymar-Real", i clamorosi affari in chiusura nelle prossime settimane. Il Corriere dello Sport rilancia, sempre su Icardi: "Lo voglio io!", con Napoli e Roma che lo corteggiano, ma la Juventus resta in agguato. Dalla Spagna, Marca e As rilanciano la possibilità che Neymar vesta la maglia del Real Madrid nella prossima stagione, soprattutto dopo che è fallito l'assalto dei Blancos a Paul Pogba, pronto a restare al Manchester United. El Mundo Deportivo, invece, sottolinea che il brasiliano è una priorità del Barcellona.



Le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.