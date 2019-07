Mauro Icardi lascia il ritiro di Lugano per tornare alla Pinetina. Una decisione presa in comune accordo tra la società ed il calciatore che continuerà la preparazione in solitudine al centro di allenamento dell'Inter e con un allenatore personale in attesa di risolvere il suo futuro. La Juventus osserva interessata la situazione visto che i bianconeri sono la destinazione preferita dell'attaccante che vuol restare in Italia. Ufficialmente, sia lui che Wanda Nara insistono sulla volontà del calciatore di restare all'Inter. Di fatto, però, Mauro è separato in casa e attende solo la giusta offerta per lasciare il club nerazzurro.



NIENTE TOURNEE - Ovviamente Icardi non parterciperà neanche alla tournée asiatica nella quale l'Inter affronterà proprio la Juventus. Icardi ha una clausola da 110 milioni di euro attivabile solo dai club esteri ma il prezzo dell'attaccante è decisamente scemato negli ultimi mesi. I bianconeri restano alla finestra ed in contatto continuo con la moglie/agente del calciatore. L'affare resta possibile, da oggi ancora un po' di più. Icardi e l'Inter hanno rotto definitivamente. Maurito torna alla Pinetina.