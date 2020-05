1









Novità importanti rimbalzano da Parigi sul fronte Mauro Icardi. Stando alle indiscrezioni raccolte da Sky Sport, il Paris Saint-Germain sta rinegoziando le cifre del diritto di riscatto dell’attaccante argentino: offerta da 50 milioni di euro più 10 di bonus (difficilmente raggiungibili). Chiesto dunque uno sconto sull’accordo iniziale di 70 milioni di euro, valutazione ritenuta troppo alta in seguito all’esplosione dell’emergenza coronavirus. In ogni caso, il termine dell’opzione scade il 31 maggio e in caso di mancato accordo, andrebbe rinegoziato. La bosserva da lontano, molto interessata, avendo posto Icardi in cima alla lista dei desideri per il futuro dell’attacco bianconero.