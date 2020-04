1









Il futuro di Mauro Icardi resta ancora in bilico, malgrado l'esperienza in Francia al Paris Saint-Germain. Infatti, l'argentino potrebbe fare ritorno all'Inter e, a sua volta, partire nuovamente. Sulle sue tracce c'è sempre la Juventus, ma resta vigile anche il Napoli, come riporta FcInterNews.com, che potrebbe perdere sia Dries Mertens che Arek Milik.