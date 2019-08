Come racconta Tuttosport, la partita tra Juve e Napoli per Icardi sta per giungere al termine e non èsolo per una questione di tempo. Paratici ha scritto a Wanda, l'ha fatto ancora negli ultimi giorni, ma anche De Laurentiis si è mosso, sperando che Marotta sbarri definitivamente la strada alla Juve. I bianconeri hanno intenzione di fare un'offerta il primo settembre: 30 o 40 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, poi, nella giornata di ieri un intermediario vicino a Icardi si è recato a colloquio con il ds della Juventus Fabio Paratici per provare a sbloccare lo stallo.