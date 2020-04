3









Scambi fitti. Di messaggi e proposte. La Juve e il Paris Saint Germain continuano a parlarsi e l'obiettivo è sempre lo stesso: Mauro Icardi. Come racconta Calciomercato.com, il passaggio non è per niente semplice. Con l'Inter, i parigini hanno un accordo particolare: 70 milioni, più altri 15 in caso di cessione a un club italiano. Per arrivare quindi a un accordo che possa soddisfare le richieste del Psg, bisogna passare da una serie di contropartite ed eventualmente da un conguaglio.



LA SITUAZIONE - Cento milioni è la cifra tonda che richiede Leonardo. Cash? Troppo, non se ne parla. Possono aiutare un po' di scambi. Anzi: parecchi scambi. Che dovranno essere validi, non solo come accessorio fondamentale per il bilancio. Tutti i nomi sono nella nostra gallery qui in basso...