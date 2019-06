La Juventus si sta muovendo su Mauro Icardi. Il centravanti dell'Inter è ormai fuori dal progetto messo a punto da Antonio Conte: il tecnico leccese ha infatti deciso di poter fare a meno sull'ex capitano nerazzurro. La posizione di Mauro resta però quella di resistenza: via da Milano proprio non riesce a vedersi, e ha già comunicato alla società l'intenzione di restare. La Juve? Paratici è da tempo sul suo profilo, gli piace e farebbe di tutto per averlo. Chiaro che in questo momento si possa trovare in una situazione quasi favorevole: in attesa che il giocatore si renda davvero conto del suo ruolo, la Juventus nicchia, tiene duro e lo guarda di buon occhio. E' un affare che si potrebbe sbloccare ben più avanti nel tempo.