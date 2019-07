L'Inter vuole bruciare la Juve ed evitare di "regalargli" Mauro Icardi. Ecco perché, secondo quanto riporta Il Messaggero, i nerazzurri hanno proposto al Napoli un super affare volto a complicare le cose per i bianconeri: “La Juventus è in attesa, sa di avere il gradimento di Icardi, Sarri l’ha sempre stimato dai tempi del tentativo compiuto da De Laurentiis nel 2016 ma Paratici al momento ha altre priorità: l’acquisto di De Ligt e le cessioni di Higuain e Mandzukic proprio per lasciare spazio a Maurito. Il Napoli - continua il giornale - qualche mese fa si è fatto avanti, senza riscuotere l’entusiasmo di Icardi e del suo entourage, si è parlato di uno scambio con Insigne su cui non si è mai raggiunto l’accordo, l’Inter ha proposto le contropartite Fabian Ruiz o Zielinski ottenendo il secco no di De Laurentiis. Lo scenario sembra mandare Icardi alla Juventus nel corso del mese di agosto, quando le dinamiche saranno più chiare ma il Napoli è comunque alla finestra".