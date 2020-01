Due strade momentaneamente divise, ma destinate in futuro a sovrapporsi., saltato la scorsa estate, pare destinato a farsi. Infatti, stando a quanto riportato da Repubblica, la prossima estate l'argentino vorrebbe addirittura rifiutare ilper provare ad approdare a Torino. Le suesono spaventose:con la maglia dei parigini. Proprio ieri, una tripletta e un assist in coppa di lega: per dirla con un eufemismo, diciamo che non si sta trovando poi così male a Parigi. Tuttavia, la volontà di tornare dalla famiglia, rimasta in Italia a causa delle proprie esigenze quotidiane, potrebbero spingere l'ex Inter a rifiutare un futuro al di là delle Alpi e andare proprio alla Juve per sostituire - eventualmente - Gonzalo Higuaín, che ormai va per i 33.Vero è che proprio ieri lo stesso Icardi ha ribadito di essere felice a Parigi e di avere l'intenzione di rimanere se ne dovesse avere la possibilità, tuttavia non è da escludere che possa essersi trattato anche di dichiarazioni di facciata. Questo porterebbe eventualmente a mettere il veto sul possibile riscatto da 70 milioni. Il futuro di Mauro, insomma, è solo nelle sue mani.