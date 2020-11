1







di Nicola Balice

Ci risiamo. Al Psg non è ancora scattato il vero amore con Mauro Icardi. E il Psg continua a guardare con estrema attenzione in casa Juve. Così, tra una sessione di mercato è l'altra, può tornare nuovamente di grande attualità la pazza idea di un Icardi in bianconero. Che prima per coronavirus e poi per il problema ai legamenti, ha fin qui collezionato appena 4 presenze segnando 2 gol. In generale a Parigi è sempre stato solo uno dei tanti, nonostante l'investimento importante del Psg. Difficile, quasi impossibile ipotizzare un trasferimento di questa portata già a gennaio. In estate, invece, tutto può accadere. Anche perché tutt'altro che distesa è la situazione in casa Juve a proposito di Paulo Dybala, il rinnovo non arriva e se il contratto dovesse restare questo diventerebbe quasi inevitabile una cessione: lo scambio con Icardi, in tal senso, sarebbe una soluzione quasi naturale considerando il debole che da sempre ha per lui il club bianconero. Ipotesi tra le ipotesi, l'asse Juve-Psg è sempre attivo e non bisogna dimenticare le ultime dichiarazioni di Leonardo a proposito di Cristiano Ronaldo. Intanto la Juve si prepara, per l'ennesima volta ad aprire le porte a Icardi. Già almeno cinque volte vicino o vicinissimo a diventare un giocatore bianconero. Scoprile in gallery.