Mauro Icardi è il primo obiettivo per rinforzare l'attacco della Juventus e secondo quanto riporta Il Giornale nella sua edizione on-line: "si prefigura questo scenario: il Psg lo riscatterà dall'Inter per 70 milioni di euro per poi cederlo ai bianconeri. I nerazzurri incasserebbero così altri 10-15 milioni". L'Inter, infatti, si è accordata la scorsa estate con il PSG: in caso di riscatto e cessione ad una squadra di Serie A i nerazzurri dovranno incassare circa 15 milioni oltre ai 70 già fissati per il riscatto del club parigini. Juve-Icardi avanti tutta.